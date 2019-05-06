У селі на Волині вперше за 80 років відзначили престольний празник
Сьогодні, 07:45
Божественну літургію з цієї нагоди очолив старший декан і її настоятель протоієрей Іван Бонис у співслужінні духовенства Ковельського благочиння. Разом молився заступник голови райради Андрій Броїло, повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Цей Божий дім було частково знищено у Другу світову війну. Потім його використовували за різними призначеннями, а з роками він став занепадати. На місці храму збудували пожежну частину, а згодом і гараж.
У Тойкуті (колишня назва Несухоїже) селяни дуже хотіли мати свою церкву. Тож рішенням парафіяльних зборів 9 травня 2021 року створено Свято-Покровську громаду, яка об’єднує села Воля, Заріччя, Лапні та Любче. 8 липня зареєстровано статут і призначено настоятеля. Досі лише освячували вербу, пасхальні страви тощо, а цьогоріч у Світлий вівторок тут відбулася перша літургія, яку очолив о. Іван.
За два роки громада відремонтувала й облаштувала тимчасове приміщення для відправ (колишню церкву) і придбала начиння. Багато допомогла місцева влада та Союз українок. Нині розробляються документи на початок будівництва.
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Цей Божий дім було частково знищено у Другу світову війну. Потім його використовували за різними призначеннями, а з роками він став занепадати. На місці храму збудували пожежну частину, а згодом і гараж.
У Тойкуті (колишня назва Несухоїже) селяни дуже хотіли мати свою церкву. Тож рішенням парафіяльних зборів 9 травня 2021 року створено Свято-Покровську громаду, яка об’єднує села Воля, Заріччя, Лапні та Любче. 8 липня зареєстровано статут і призначено настоятеля. Досі лише освячували вербу, пасхальні страви тощо, а цьогоріч у Світлий вівторок тут відбулася перша літургія, яку очолив о. Іван.
За два роки громада відремонтувала й облаштувала тимчасове приміщення для відправ (колишню церкву) і придбала начиння. Багато допомогла місцева влада та Союз українок. Нині розробляються документи на початок будівництва.
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