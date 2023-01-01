Створив волинський «кіборг»: під час благодійного аукціону розіграють унікальну картину

Створив волинський «кіборг»: під час благодійного аукціону розіграють унікальну картину
Сергій Марчук - волинській "кіборг". Військовий вирішив продати свою картину на аукціоні, а виручені гроші передати для Збройних сил України.

Про це повідомила рожищенська волонтерка Віра Шварцкоп у Фейсбуку, яка й організовуватиме цей благодійний аукціон.
Створив волинський «кіборг»: під час благодійного аукціону розіграють унікальну картину



"Цю розкішну картину з діамантиків створив Сергій Марчук, рожищанин, яким гордиться все місто. Бронік - це псевдо він отримав ще у 2014-ому, коли бив ворога поблизу селища Піски на Донеччині, і в Донецькому аеропорту. І після повномасштабного вторгнення Сергій також був серед тих, хто першим став на захист рідної землі вже у складі волинської 14-ї бригади.

На фронті підірвався і втратив ногу. Розраду і моральні сили шукає у творчості. Виходить гарно. Перебуваючи на реабілітації, Бронік дбає про тих, хто підміняє його на передовій", - написала вона.

За словами волонтерки, Сергій попросив розіграти його картину, щоб зібрати гроші на ремонт фронтової автівки.

Для участі учать в аукціоні, потрібно переказати 200 гривень на картку 4149 4993 7773 9725 Шварцкоп В. В. та поставити «+» в коментарі під оригінальним дописом. У неділю, 8 жовтня, генератор випадкових чисел визначить переможця серед донаторів за порядковим номером.

Переможця визначать рандомно у неділю, 8 жовтня.


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Теги: Аукціон, кіборг, благодійність, ЗСУ
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