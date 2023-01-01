На Волині підлітки знімали на відео оголену жінку в примірочній «секонду»

Аліна Маліновська,



«Я переодягалась і мені видалось, що за мною підглядають. Ключове ВИДАЛОСЬ мене тримало, щоб не зачіпати дітей. Проте в залі я почула, як вони насміхались і фраза: «покажи стоп-кадр» мені дала зрозуміти, що мені не видалось. Відео при мені видалили. Мені бридко та неприємно. Це ненормально», – йдеться у дописі.



Жінка додає, що попросила в працівників магазину показати відео з камер спостереження, аби пересвідчитися, що її таки фільмували. Хлопці спочатку заявили, що вона потрапила у кадр випадково. Проте після того, як вона побачила відео на телефоні, то пересвідчилась, що знімали її навмисно.



Опісля жінка попросила видалити відео, що хлопці при ній і зробили. Проте люди у коментарях пишуть, що відео могло зберігатись у кошику і протягом 30 днів його можна відновити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідний допис у місцевій фейсбук-спільноті опублікувала передає Конкурент.«Я переодягалась і мені видалось, що за мною підглядають. Ключове ВИДАЛОСЬ мене тримало, щоб не зачіпати дітей. Проте в залі я почула, як вони насміхались і фраза: «покажи стоп-кадр» мені дала зрозуміти, що мені не видалось. Відео при мені видалили. Мені бридко та неприємно. Це ненормально», – йдеться у дописі.Жінка додає, що попросила в працівників магазину показати відео з камер спостереження, аби пересвідчитися, що її таки фільмували. Хлопці спочатку заявили, що вона потрапила у кадр випадково. Проте після того, як вона побачила відео на телефоні, то пересвідчилась, що знімали її навмисно.Опісля жінка попросила видалити відео, що хлопці при ній і зробили. Проте люди у коментарях пишуть, що відео могло зберігатись у кошику і протягом 30 днів його можна відновити.

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