На Волині підлітки знімали на відео оголену жінку в примірочній «секонду»

На Волині підлітки знімали на відео оголену жінку в примірочній «секонду»
Відповідний допис у місцевій фейсбук-спільноті опублікувала Аліна Маліновська, передає Конкурент.

«Я переодягалась і мені видалось, що за мною підглядають. Ключове ВИДАЛОСЬ мене тримало, щоб не зачіпати дітей. Проте в залі я почула, як вони насміхались і фраза: «покажи стоп-кадр» мені дала зрозуміти, що мені не видалось. Відео при мені видалили. Мені бридко та неприємно. Це ненормально», – йдеться у дописі.

Жінка додає, що попросила в працівників магазину показати відео з камер спостереження, аби пересвідчитися, що її таки фільмували. Хлопці спочатку заявили, що вона потрапила у кадр випадково. Проте після того, як вона побачила відео на телефоні, то пересвідчилась, що знімали її навмисно.

Опісля жінка попросила видалити відео, що хлопці при ній і зробили. Проте люди у коментарях пишуть, що відео могло зберігатись у кошику і протягом 30 днів його можна відновити.


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Теги: Примірочна, секонд, відео
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