Росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина





Про це Ігор Терехов.



"Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", - йдеться в повідомленні.



Згодом він повідомив, що дитину під завалами житлового будинку знайшли та висловив співчуття батькам і рідним.



Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.



Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні вранці, 6 жовтня, обстріляли два райони Харкова.Про це повідомив мер міста"Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", - йдеться в повідомленні.Згодом він повідомив, що дитину під завалами житлового будинку знайшли та висловив співчуття батькам і рідним.Голова ОВАзазначив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію