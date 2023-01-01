Росія у Харкові поцілила в будинок: загинула дитина
Сьогодні, 08:59
Росія сьогодні вранці, 6 жовтня, обстріляли два райони Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", - йдеться в повідомленні.
Згодом він повідомив, що дитину під завалами житлового будинку знайшли та висловив співчуття батькам і рідним.
Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", - йдеться в повідомленні.
Згодом він повідомив, що дитину під завалами житлового будинку знайшли та висловив співчуття батькам і рідним.
Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.
Головне фото - ілюстративне.
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