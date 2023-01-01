Захисники знищили за минулу добу ще 620 окупантів і 20 танків
Сьогодні, 09:45
За минулу добу росія у повномасштабній війні проти України втратила ще 620 військовослужбовців та 20 танків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,
◾ танків ‒ 4 777 (+20) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 082 (+30) од,
◾ артилерійських систем ‒ 6666 (+23) од,
◾ РСЗВ – 806 (+2) од,
◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),
◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 951 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,
◾ танків ‒ 4 777 (+20) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 082 (+30) од,
◾ артилерійських систем ‒ 6666 (+23) од,
◾ РСЗВ – 806 (+2) од,
◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),
◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 951 (+3).
Дані уточнюються.
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