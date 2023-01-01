Захисники знищили за минулу добу ще 620 окупантів і 20 танків

Захисники знищили за минулу добу ще 620 окупантів і 20 танків
За минулу добу росія у повномасштабній війні проти України втратила ще 620 військовослужбовців та 20 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,

◾ танків ‒ 4 777 (+20) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 9 082 (+30) од,

◾ артилерійських систем ‒ 6666 (+23) од,

◾ РСЗВ – 806 (+2) од,

◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),

◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),

◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

◾ підводних човнів – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 951 (+3).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пропали безвісти: досі розшукують трьох чоловіків з Волині
Сьогодні, 10:23
Неправдиві виклики: лучанин збрехав патрульним, що побив знайомого та змотав його скотчем
Сьогодні, 10:02
Захисники знищили за минулу добу ще 620 окупантів і 20 танків
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 6 жовтня
Сьогодні, 09:30
Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Байруком. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Миколою Байруком. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб Рф здійснила 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів» Цієї ночі ППО знищила 25 із 33 російських «шахедів»
Сьогодні, 08:44
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком
05 жовтень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Байруком. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
"Смекта" – чудовий спосіб позбутися болю*
Сьогодні, 10:52
 0
В аварії на проспекті Відродження у Луцьку травмувалися троє людей, серед них – шестирічна дитина
Сьогодні, 10:30
 0
Пропали безвісти: досі розшукують трьох чоловіків з Волині
Сьогодні, 10:23
 0
Неправдиві виклики: лучанин збрехав патрульним, що побив знайомого та змотав його скотчем
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8