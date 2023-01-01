Захисники знищили за минулу добу ще 620 окупантів і 20 танків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,



◾ танків ‒ 4 777 (+20) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 9 082 (+30) од,



◾ артилерійських систем ‒ 6666 (+23) од,



◾ РСЗВ – 806 (+2) од,



◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),



◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),



◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,



◾ підводних човнів – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 951 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія у повномасштабній війні проти України втратила ще 620 військовослужбовців та 20 танків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,◾ танків ‒ 4 777 (+20) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 9 082 (+30) од,◾ артилерійських систем ‒ 6666 (+23) од,◾ РСЗВ – 806 (+2) од,◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,◾ підводних човнів – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,◾ спеціальної техніки ‒ 951 (+3).Дані уточнюються.

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