В аварії на проспекті Відродження у Луцьку травмувалися троє людей, серед них – шестирічна дитина

В аварії на проспекті Відродження у Луцьку травмувалися троє людей, серед них – шестирічна дитина
На проспекті Відродження, поблизу ліцею №18 вранці 6 жовтня сталася аварія. Зіштовхнулись автівки, на місці події працює швидка.

Під час аварії травмувалося троє людей, серед них шестирічна дитина, розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

З його слів, двох дорослих з травмами середньої важкості госпіталізували до міської клінічної лікарні, дитину - в обласну дитячу лікарню. На місці події працювало три "швидкі".
В аварії на проспекті Відродження у Луцьку травмувалися троє людей, серед них – шестирічна дитина

Зі слів капітана поліції Луцького районного управління Андрія Куця, зіштовхнулися два автомобілі, механічних ушкоджень отримала і третє припаркована машина. Учасників дорожньо-транспортної пригоди доставили до медичних закладів. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Луцьк, аварія, дитина
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