В аварії на проспекті Відродження у Луцьку травмувалися троє людей, серед них – шестирічна дитина





Під час аварії травмувалося троє людей, серед них шестирічна дитина, розповів Станіслав Лінік.



З його слів, двох дорослих з травмами середньої важкості госпіталізували до міської клінічної лікарні, дитину - в обласну дитячу лікарню. На місці події працювало три "швидкі".



Зі слів капітана поліції Луцького районного управління Андрія Куця, зіштовхнулися два автомобілі, механічних ушкоджень отримала і третє припаркована машина. Учасників дорожньо-транспортної пригоди доставили до медичних закладів. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Відродження, поблизу ліцею №18 вранці 6 жовтня сталася аварія. Зіштовхнулись автівки, на місці події працює швидка.Під час аварії травмувалося троє людей, серед них шестирічна дитина, розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкоїЗ його слів, двох дорослих з травмами середньої важкості госпіталізували до міської клінічної лікарні, дитину - в обласну дитячу лікарню. На місці події працювало три "швидкі".Зі слів капітана поліції Луцького районного управління, зіштовхнулися два автомобілі, механічних ушкоджень отримала і третє припаркована машина. Учасників дорожньо-транспортної пригоди доставили до медичних закладів. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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