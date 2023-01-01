Росія вдарила по кафе та магазину у селі на Харківщині: щонайменше – 49 загиблих
Сьогодні, 16:15
Окупанти завдали удару по продуктовому магазину в Купʼянському районі Харківської області.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі.
"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло.
"Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!
Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - підкреслив президент.
Голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району.
"Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Розбір завалів триває. Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - наголосив Єрмак.
У Харківський ОВА уточнили, що росіяни обстріляли кафе та магазин.
"Сьогодні, 5 жовтня, близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що у Бериславі на Херсонщині влучили у лікарню.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі.
"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло.
"Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!
Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - підкреслив президент.
Голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району.
"Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Розбір завалів триває. Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - наголосив Єрмак.
У Харківський ОВА уточнили, що росіяни обстріляли кафе та магазин.
"Сьогодні, 5 жовтня, близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей", - йдеться в повідомленні.
ФОТО 18+
Нагадаємо, що у Бериславі на Херсонщині влучили у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 16:16
Росія вдарила по кафе та магазину у селі на Харківщині: щонайменше – 49 загиблих
Сьогодні, 16:15
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