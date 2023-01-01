Росія вдарила по кафе та магазину у селі на Харківщині: щонайменше – 49 загиблих





Про це Володимир Зеленський у телеграм-каналі.



"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", - йдеться в повідомленні.



Зеленський зазначив, що російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло.



"Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!



Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - підкреслив президент.



Голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району.



"Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Розбір завалів триває. Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - наголосив Єрмак.



У Харківський ОВА уточнили, що росіяни обстріляли кафе та магазин.



"Сьогодні, 5 жовтня, близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей", - йдеться в повідомленні.



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Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти завдали удару по продуктовому магазину в Купʼянському районі Харківської області.Про це повідомив президенту телеграм-каналі."Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", - йдеться в повідомленні.Зеленський зазначив, що російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує росію досі, підтримує зло."Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - підкреслив президент.Голова ОПУзазначив, що росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району."Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Розбір завалів триває. Росіяни - це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей", - наголосив Єрмак.У Харківський ОВА уточнили, що росіяни обстріляли кафе та магазин."Сьогодні, 5 жовтня, близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Бериславі на Херсонщині влучили у лікарню

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