Глава Мінсоцполітики на Волині назвала соцпослуги, які будуть впроваджувати

Через повномасштабне вторгнення Росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка.Про це в телеграмі заявив начальник Волинської ОВАЗа його словами, сьогодні, 5 жовтня, із робочим візитом на Волині перебуває міністерка соціальної політики України, а також голова Національної соціальної сервісної служби України«Через повномасштабне вторгнення росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка. В тому числі, військовослужбовці та члени їх сімей. Відтак, держава намагається змінити підхід до надання допомоги вразливим категоріям населення та зробити їх максимально доступними», - зазначив Погуляйко.Тож під час зустрічі з провідними фахівцями соціальної сфери області Оксана Жолнович розповіла про ряд послуг, які планують вже незабаром впроваджувати в регіонах. Серед них: психосоціальна підтримка військових, створення координаторів волонтерів у громадах, підготовка фахівців для формування батьківської компетентності, організація тимчасового відпочинку дітей з інвалідністю тощо.