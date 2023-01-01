Глава Мінсоцполітики на Волині назвала соцпослуги, які будуть впроваджувати

Глава Мінсоцполітики на Волині назвала соцпослуги, які будуть впроваджувати
Через повномасштабне вторгнення Росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка.

Про це в телеграмі заявив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, сьогодні, 5 жовтня, із робочим візитом на Волині перебуває міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, а також голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.

«Через повномасштабне вторгнення росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка. В тому числі, військовослужбовці та члени їх сімей. Відтак, держава намагається змінити підхід до надання допомоги вразливим категоріям населення та зробити їх максимально доступними», - зазначив Погуляйко.

Тож під час зустрічі з провідними фахівцями соціальної сфери області Оксана Жолнович розповіла про ряд послуг, які планують вже незабаром впроваджувати в регіонах. Серед них: психосоціальна підтримка військових, створення координаторів волонтерів у громадах, підготовка фахівців для формування батьківської компетентності, організація тимчасового відпочинку дітей з інвалідністю тощо.

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Теги: соціальні послуги, Волинь
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