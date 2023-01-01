Глава Мінсоцполітики на Волині назвала соцпослуги, які будуть впроваджувати
Сьогодні, 16:07
Через повномасштабне вторгнення Росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка.
Про це в телеграмі заявив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, сьогодні, 5 жовтня, із робочим візитом на Волині перебуває міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, а також голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.
«Через повномасштабне вторгнення росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка. В тому числі, військовослужбовці та члени їх сімей. Відтак, держава намагається змінити підхід до надання допомоги вразливим категоріям населення та зробити їх максимально доступними», - зазначив Погуляйко.
Тож під час зустрічі з провідними фахівцями соціальної сфери області Оксана Жолнович розповіла про ряд послуг, які планують вже незабаром впроваджувати в регіонах. Серед них: психосоціальна підтримка військових, створення координаторів волонтерів у громадах, підготовка фахівців для формування батьківської компетентності, організація тимчасового відпочинку дітей з інвалідністю тощо.
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Про це в телеграмі заявив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За його словами, сьогодні, 5 жовтня, із робочим візитом на Волині перебуває міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, а також голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.
«Через повномасштабне вторгнення росії, зростає кількість людей, яким потрібна додаткова соціальна підтримка. В тому числі, військовослужбовці та члени їх сімей. Відтак, держава намагається змінити підхід до надання допомоги вразливим категоріям населення та зробити їх максимально доступними», - зазначив Погуляйко.
Тож під час зустрічі з провідними фахівцями соціальної сфери області Оксана Жолнович розповіла про ряд послуг, які планують вже незабаром впроваджувати в регіонах. Серед них: психосоціальна підтримка військових, створення координаторів волонтерів у громадах, підготовка фахівців для формування батьківської компетентності, організація тимчасового відпочинку дітей з інвалідністю тощо.
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