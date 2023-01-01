Прокуратура зняла з луцької волонтерки звинувачення у торгівлі гуманітаркою

Ольги Косован у торгівлі гуманітарною допомогою.



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Лучанка Ольга Косован відповідала в благодійному фонді «Добра справа» за напрям, що стосувався забезпечення ЗСУ. 20 липня 2022 року працівники департаменту стратегічних розслідувань повідомили, що викрили цю жінку на реалізації товару за майже 600 тисяч гривень. За таку суму лучанка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців, а також так звані «розгрузки».



На складах фонду провели тоді обшуки, а тим часом директор «Доброї справи» Юрій Слива та Ольга Косован



Через місяць після обшуків Ользі повідомили про підозру, а згодом взяли під домашній арешт. І справа дійшла до суду.



Дівчина повідомила, що у середу, 4 жовтня прокурор відмовився від усіх обвинувачень проти неї.



«Якщо пам’ятаєте, мене понад рік тому несправедливо і з численними порушеннями намагалися звинуватили у торгівлі гуманітарною допомогою. Нарешті завершилося те, що не мало починатися. Вся ця нафантазована справа майже одразу почала розвалюватися в суді та хоч як не крутили деякі прокурорські стряпчі, але довелося закривати. Думаю, що якби після багатьох звернень і скарг на підлеглих Офіс Генерального прокурора не звернув увагу на цю наругу над юстицією, то керманичі Волинської обласної прокуратури та Луцької окружної прокуратури ще довго тягли цей фарс. Розумію, що рішення генпрокуратури – це вчинок! Тому щиро вдячна їм, що не побоялися зробити правильно і законно. Сподіваюся, що наступним кроком стануть кадрові, дисциплінарні та інші заходи з метою очистки системи», – написала волонтерка у фейсбуці.



Ольга Косован зазначила, що вони обрали шлях чесної відкритої боротьби, тому і перемогли. Тепер дівчина має право на відшкодування від держави шкоди, заподіяної незаконним кримінальним переслідуванням. Проте поки, за словами дівчини, позов вона подавати не буде.



Нещодавно відповідно до вироку Луцького міськрайонного суду директор благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива, якого підозрювали в організації схеми виїзду за кордон військовозобов’язаних, визнав свою вину. Керівник організації підробляв документи для ухилянтів, аби вони отримали дозвіл на перетин державного кордону. Таким чином, за підрахунками правоохоронців, Україну покинуло 238 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура у суді відмовилася від звинувачень на адресу волонтеркиу торгівлі гуманітарною допомогою.Про це пише Конкурент Лучанка Ольга Косован відповідала в благодійному фонді «Добра справа» за напрям, що стосувався забезпечення ЗСУ. 20 липня 2022 року працівники департаменту стратегічних розслідувань повідомили, щона реалізації товару за майже 600 тисяч гривень. За таку суму лучанка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців, а також так звані «розгрузки».На складах фонду провели тоді обшуки, а тим часом директор «Доброї справи»та Ольга Косован прокоментували скандал Через місяць після обшуків Ользі, а згодом взяли під домашній арешт. І справа дійшла до суду.Дівчина повідомила, що у середу, 4 жовтня прокурор відмовився від усіх обвинувачень проти неї.«Якщо пам’ятаєте, мене понад рік тому несправедливо і з численними порушеннями намагалися звинуватили у торгівлі гуманітарною допомогою. Нарешті завершилося те, що не мало починатися. Вся ця нафантазована справа майже одразу почала розвалюватися в суді та хоч як не крутили деякі прокурорські стряпчі, але довелося закривати. Думаю, що якби після багатьох звернень і скарг на підлеглих Офіс Генерального прокурора не звернув увагу на цю наругу над юстицією, то керманичі Волинської обласної прокуратури та Луцької окружної прокуратури ще довго тягли цей фарс. Розумію, що рішення генпрокуратури – це вчинок! Тому щиро вдячна їм, що не побоялися зробити правильно і законно. Сподіваюся, що наступним кроком стануть кадрові, дисциплінарні та інші заходи з метою очистки системи», – написала волонтерка у фейсбуці.Ольга Косован зазначила, що вони обрали шлях чесної відкритої боротьби, тому і перемогли. Тепер дівчина має право на відшкодування від держави шкоди, заподіяної незаконним кримінальним переслідуванням. Проте поки, за словами дівчини, позов вона подавати не буде.Нещодавно відповідно до вироку Луцького міськрайонного суду директор благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива, якого підозрювали в організації схеми виїзду за кордон військовозобов’язаних,. Керівник організації підробляв документи для ухилянтів, аби вони отримали дозвіл на перетин державного кордону. Таким чином, за підрахунками правоохоронців, Україну покинуло 238 осіб.

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