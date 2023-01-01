Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві
Сьогодні, 15:36
Поліцейські викрили групу малолітніх порушників, які обкрадали могили полеглих військовослужбовців у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Підлітки заради розваги забирали з могил прапори, браслети, шеврони та інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих порушники реагували агресивно. Окрім того, вживали поряд з місцями поховань алкогольні напої та палили.
Поліцейські встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Разом з батьками їх було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.
На батьків склали адмінматеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виховання дітей.
Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових.
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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Підлітки заради розваги забирали з могил прапори, браслети, шеврони та інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих порушники реагували агресивно. Окрім того, вживали поряд з місцями поховань алкогольні напої та палили.
Поліцейські встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Разом з батьками їх було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.
На батьків склали адмінматеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виховання дітей.
Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових.
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