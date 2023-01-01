Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві

Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві
Поліцейські викрили групу малолітніх порушників, які обкрадали могили полеглих військовослужбовців у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Підлітки заради розваги забирали з могил прапори, браслети, шеврони та інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих порушники реагували агресивно. Окрім того, вживали поряд з місцями поховань алкогольні напої та палили.
Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві
Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві

Поліцейські встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Разом з батьками їх було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.
Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві

На батьків склали адмінматеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виховання дітей.
Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві

Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злодій, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прокуратура зняла з луцької волонтерки звинувачення у торгівлі гуманітаркою
Сьогодні, 16:02
Як вигідно продати або купити зернові культури*
Сьогодні, 15:41
Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві
Сьогодні, 15:36
На Рівненщині у реабілітації воїнів допомагають пухнастики
Сьогодні, 15:20
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком
Сьогодні, 13:00
Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:50
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Осиротіли дві доньки: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Свисем
Сьогодні, 16:17
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:16
 0
Росія вдарила по кафе та магазину у селі на Харківщині: щонайменше – 49 загиблих
Сьогодні, 16:15
 0
Глава Мінсоцполітики на Волині назвала соцпослуги, які будуть впроваджувати
Сьогодні, 16:07
 0
Прокуратура зняла з луцької волонтерки звинувачення у торгівлі гуманітаркою
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8