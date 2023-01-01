На Рівненщині у реабілітації воїнів допомагають пухнастики





Про це у фейсбуці повідомляє ШоТам.



Працюють собаки та інші тварини разом зі своїми господарями-волонтерами Клеванського госпіталю, що на Рівненщині.



Перш ніж долучитися до занять, кожен пухнастик пройшов спеціальну перевірку та підготовку.



І тепер може надавати терапевтичну допомогу тамтешнім пацієнтам, що повернулися з фронту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда чотирилапих терапевтів на Рівненщині допомагає у реабілітації українських захисників.Про це у фейсбуці повідомляє ШоТам.Працюють собаки та інші тварини разом зі своїми господарями-волонтерами Клеванського госпіталю, що на Рівненщині.Перш ніж долучитися до занять, кожен пухнастик пройшов спеціальну перевірку та підготовку.І тепер може надавати терапевтичну допомогу тамтешнім пацієнтам, що повернулися з фронту.

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