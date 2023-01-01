На Рівненщині у реабілітації воїнів допомагають пухнастики
Сьогодні, 15:20
Команда чотирилапих терапевтів на Рівненщині допомагає у реабілітації українських захисників.
Про це у фейсбуці повідомляє ШоТам.
Працюють собаки та інші тварини разом зі своїми господарями-волонтерами Клеванського госпіталю, що на Рівненщині.
Перш ніж долучитися до занять, кожен пухнастик пройшов спеціальну перевірку та підготовку.
І тепер може надавати терапевтичну допомогу тамтешнім пацієнтам, що повернулися з фронту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ШоТам.
Працюють собаки та інші тварини разом зі своїми господарями-волонтерами Клеванського госпіталю, що на Рівненщині.
Перш ніж долучитися до занять, кожен пухнастик пройшов спеціальну перевірку та підготовку.
І тепер може надавати терапевтичну допомогу тамтешнім пацієнтам, що повернулися з фронту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як вигідно продати або купити зернові культури*
Сьогодні, 15:41
Банда підлітків обкрадала могили Героїв у Києві
Сьогодні, 15:36
На Рівненщині у реабілітації воїнів допомагають пухнастики
Сьогодні, 15:20
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Тюріна
Сьогодні, 15:01
Друг путіна отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 14:44
Медіа