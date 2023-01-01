На Рівненщині у реабілітації воїнів допомагають пухнастики

На Рівненщині у реабілітації воїнів допомагають пухнастики
Команда чотирилапих терапевтів на Рівненщині допомагає у реабілітації українських захисників.

Про це у фейсбуці повідомляє ШоТам.

Працюють собаки та інші тварини разом зі своїми господарями-волонтерами Клеванського госпіталю, що на Рівненщині.

Перш ніж долучитися до занять, кожен пухнастик пройшов спеціальну перевірку та підготовку.

І тепер може надавати терапевтичну допомогу тамтешнім пацієнтам, що повернулися з фронту.


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Теги: лікарі, хвороба, наближають перемогу
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