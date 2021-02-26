Друг путіна отримав підозру від СБУ

Працівники СБУ повідомили про підозру другу путіна, який постачає «Кинджали» для ударів по Україні.Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.Служба безпеки зібрала доказову базу на– гендиректора російської корпорації «ростех», яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань рф.За наявними даними, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників путіна, з яким познайомився ще за часів служби в кдб колишнього радянського союзу.Завдяки такій наближеності до очільника кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора.Компанії «ростеху» виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.Серед них – концерни «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертольоти росії» та «Об’єднана авіабудівельна корпорація», які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для міноборони рф оптових партій:▪ винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;▪ фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;▪ балістичних ракет типу Х-47М «Кинджал»;▪ бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;▪ ударних та розвідувальних дронів;▪ військово-транспортних літаків Іл-76;▪ танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;▪ бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;▪ реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» і «Торнадо-Г» та самохідних гаубиць «Мста-С».На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.