Боєць ОЗСП «Любарт» очікує на операцію: потрібна допомога

Сергію Оласюку потрібна допомога, аби не втратити зір.



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На війні боєць луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» Сергій Оласюк отримав важкі поранення. Під час виконання бойового завдання його та побратимів обстріляли з російських дронів «Ланцет».



Як повідомили у «Любарті», першочергово медики роблять усе можливе, аби врятувати захиснику очі та зір. Окрім того, на воїна чекають ще багато операцій та тривала реабілітація.



Допомогти зібрати «на нові очі» для Сергія Оласюка - можна за посиланням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцю підрозділу Сил спецоперацій ЗСУпотрібна допомога, аби не втратити зір.Про це повідомляє ВСН На війні боєць луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» Сергій Оласюк отримав важкі поранення. Під час виконання бойового завдання його та побратимів обстріляли з російських дронів «Ланцет».Як повідомили у «Любарті», першочергово медики роблять усе можливе, аби врятувати захиснику очі та зір. Окрім того, на воїна чекають ще багато операцій та тривала реабілітація.Допомогти зібрати «на нові очі» для Сергія Оласюка - можна за

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