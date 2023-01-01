Боєць ОЗСП «Любарт» очікує на операцію: потрібна допомога

Боєць ОЗСП «Любарт» очікує на операцію: потрібна допомога
Військовослужбовцю підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ Сергію Оласюку потрібна допомога, аби не втратити зір.

Про це повідомляє ВСН.

На війні боєць луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» Сергій Оласюк отримав важкі поранення. Під час виконання бойового завдання його та побратимів обстріляли з російських дронів «Ланцет».

Як повідомили у «Любарті», першочергово медики роблять усе можливе, аби врятувати захиснику очі та зір. Окрім того, на воїна чекають ще багато операцій та тривала реабілітація.

Допомогти зібрати «на нові очі» для Сергія Оласюка - можна за посиланням.

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Теги: війна, ЗСУ
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