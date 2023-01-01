Залужний нагородив кулеметника з Волині

Колишній працівник Ківерцівського лісгоспу, а нині кулеметникотримав почесну нагороду від головнокомандувача ЗСУПро це повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.Юрій Палюх, інженер охорони та захисту лісу філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України», зараз – кулеметник у ЗСУ. Нещодавно Юрія нагородили Почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ще однією нагородою - за особисту мужність, відвагу та самовідданість - Юрія Палюха відзначила Профспілка працівників лісового господарства.Служить Юрій із 27 лютого 2022 року. У складі волинської «сотки» виконували бойові завдання в різних точках держави.В «сотці» чимало лісівників з Волині.«Всі свої. І це додає сили. А ще - дуже допомагає під час виконання завдань. Досвід у лісовій галузі для військових дуже цінний. І під час планування наступальних операцій, і в будівництві бліндажів. Зараз активно триває процес заготівлі дров на зиму. І з цим лісівники теж справляються найкраще», - каже Юрій.Вдома Юрія чекають дружината двоє діток. Скоро чекатиме ще одна дівчинка - в родині має бути поповнення.Юрій вже мріє, що у дні, коли дружина народжуватиме, йому дозволять відпустку.«Приємно і дуже важливо, що нас підтримують постійно. Ніколи ні в чому не було відмови, коли зверталися до колективу. Директор підприємствазавжди особисто всі ці питання тримає на контролі. Таке цінно не лише в плані забезпечення, а й морального духу», - каже воїн-лісівник Юрій Палюх.