У Ківерцях перейменують вулицю на честь загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського

Вадима Бельського.



Про це



"З метою забезпечення розгляду поданої електронної петиції "Про перейменування однієї з вулиць міста Ківерці на честь загиблого героя, жителя міста Бельського Вадима Анатолійовича, міським головою було видано розпорядження, яким визначено дату проведення громадських слухань на 2 жовтня 2023 року.



Узагальнивши пропозиції та заслухавши рідних та присутніх, на громадських слуханнях прийняли спільне рішення перейменувати вулицю, на якій загиблий військовослужбовець проживав", - йдеться в повідомленні.



Вирішили перейменувати у місті Ківерці вулицю Озерна на честь загиблого воїна Вадима Бельського.



Довідково:



Вадим Анатолійович Бельський народився 23 квітня 1993 року у місті Ківерці.



Життєва історія Вадима розпочалася задовго до 24 лютого 2022 року. У грудні 2013 року Вадим разом із одногрупниками приїхав у Київ на Майдан та брав участь у Революції Гідності.



Пізніше, після завершення подій на Майдані, пішов добровольцем на фронт.



Після двотижневого курсу підготовки разом із побратимами відправився захищати територію нашої держави у складі полку "Азов".



Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.



З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт".



Боєць ОЗСП "Любарт", молодший сержант



Нагадаємо, що полеглому спецпризначенцю з Волині Вадиму Бельському пропонують



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За результатами громадських слухань вулицю Озерну у місті Ківерці перейменують на честь загиблого ГерояПро це повідомили у Ківерцівській громаді."З метою забезпечення розгляду поданої електронної петиції "Про перейменування однієї з вулиць міста Ківерці на честь загиблого героя, жителя міста Бельського Вадима Анатолійовича, міським головою було видано розпорядження, яким визначено дату проведення громадських слухань на 2 жовтня 2023 року.Узагальнивши пропозиції та заслухавши рідних та присутніх, на громадських слуханнях прийняли спільне рішення перейменувати вулицю, на якій загиблий військовослужбовець проживав", - йдеться в повідомленні.Вирішили перейменувати у місті Ківерці вулицю Озерна на честь загиблого воїна Вадима Бельського.Вадим Анатолійович Бельський народився 23 квітня 1993 року у місті Ківерці.Життєва історія Вадима розпочалася задовго до 24 лютого 2022 року. У грудні 2013 року Вадим разом із одногрупниками приїхав у Київ на Майдан та брав участь у Революції Гідності.Пізніше, після завершення подій на Майдані, пішов добровольцем на фронт.Після двотижневого курсу підготовки разом із побратимами відправився захищати територію нашої держави у складі полку "Азов".Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт".Боєць ОЗСП "Любарт", молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.Нагадаємо, що полеглому спецпризначенцю з Волині Вадиму Бельському пропонують присвоїти звання "Герой України" . Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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