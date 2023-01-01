У Ківерцях перейменують вулицю на честь загиблого Героя, бійця ОЗСП «Любарт» Вадима Бельського
Сьогодні, 13:38
За результатами громадських слухань вулицю Озерну у місті Ківерці перейменують на честь загиблого Героя Вадима Бельського.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"З метою забезпечення розгляду поданої електронної петиції "Про перейменування однієї з вулиць міста Ківерці на честь загиблого героя, жителя міста Бельського Вадима Анатолійовича, міським головою було видано розпорядження, яким визначено дату проведення громадських слухань на 2 жовтня 2023 року.
Узагальнивши пропозиції та заслухавши рідних та присутніх, на громадських слуханнях прийняли спільне рішення перейменувати вулицю, на якій загиблий військовослужбовець проживав", - йдеться в повідомленні.
Вирішили перейменувати у місті Ківерці вулицю Озерна на честь загиблого воїна Вадима Бельського.
Довідково:
Вадим Анатолійович Бельський народився 23 квітня 1993 року у місті Ківерці.
Життєва історія Вадима розпочалася задовго до 24 лютого 2022 року. У грудні 2013 року Вадим разом із одногрупниками приїхав у Київ на Майдан та брав участь у Революції Гідності.
Пізніше, після завершення подій на Майдані, пішов добровольцем на фронт.
Після двотижневого курсу підготовки разом із побратимами відправився захищати територію нашої держави у складі полку "Азов".
Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.
З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт".
Боєць ОЗСП "Любарт", молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.
Нагадаємо, що полеглому спецпризначенцю з Волині Вадиму Бельському пропонують присвоїти звання "Герой України". Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"З метою забезпечення розгляду поданої електронної петиції "Про перейменування однієї з вулиць міста Ківерці на честь загиблого героя, жителя міста Бельського Вадима Анатолійовича, міським головою було видано розпорядження, яким визначено дату проведення громадських слухань на 2 жовтня 2023 року.
Узагальнивши пропозиції та заслухавши рідних та присутніх, на громадських слуханнях прийняли спільне рішення перейменувати вулицю, на якій загиблий військовослужбовець проживав", - йдеться в повідомленні.
Вирішили перейменувати у місті Ківерці вулицю Озерна на честь загиблого воїна Вадима Бельського.
Довідково:
Вадим Анатолійович Бельський народився 23 квітня 1993 року у місті Ківерці.
Життєва історія Вадима розпочалася задовго до 24 лютого 2022 року. У грудні 2013 року Вадим разом із одногрупниками приїхав у Київ на Майдан та брав участь у Революції Гідності.
Пізніше, після завершення подій на Майдані, пішов добровольцем на фронт.
Після двотижневого курсу підготовки разом із побратимами відправився захищати територію нашої держави у складі полку "Азов".
Служив кулеметником, брав участь у багатомісячних боях за Широкино у 2015 році.
З перших днів повномаштабного вторгнення російських окупантів приєднався до ОЗСП ССО "Любарт".
Боєць ОЗСП "Любарт", молодший сержант Вадим Бельський загинув 8 серпня 2023 року на Півдні України під час виконання бойового завдання.
Нагадаємо, що полеглому спецпризначенцю з Волині Вадиму Бельському пропонують присвоїти звання "Герой України". Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.
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