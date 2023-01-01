МВС назвало кількість безвісти зниклих військових





Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.



«Нині понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку, як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тисяч - це цивільні, майже 15 тисяч – військові», - заявив Тимченко.



Інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік та ведуть реєстр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними правоохоронців, наразі понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.«Нині понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку, як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тисяч - це цивільні, майже 15 тисяч – військові», - заявив Тимченко.Інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік та ведуть реєстр.

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