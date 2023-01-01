МВС назвало кількість безвісти зниклих військових

МВС назвало кількість безвісти зниклих військових
За даними правоохоронців, наразі понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.

«Нині понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку, як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тисяч - це цивільні, майже 15 тисяч – військові», - заявив Тимченко.

Інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік та ведуть реєстр.

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Теги: війна, ЗСУ
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