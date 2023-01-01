У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню, є постраждалі





Про це Олександр Прокудін.



"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини “екстренки”. Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що росія нанесла пʼять авіаударів в районі міста Берислав.



Нагадаємо, що сьогодні вранці, 5 жовтня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню.Про це повідомив очільник Херсонської ОВА"Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини “екстренки”. Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що росія нанесла пʼять авіаударів в районі міста Берислав.Нагадаємо, що сьогодні вранці, 5 жовтня, окупанти знову обстріляли Херсон . За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей.

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