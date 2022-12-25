Росія вдарила по Херсону: є загиблі

Росія вдарила по Херсону: є загиблі
Сьогодні, 5 жовтня, росія вкотре обстріляла Херсон. Є загиблі.

Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.

Голова ОПУ Єрмак зазначив, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.
Росія вдарила по Херсону: є загиблі
Росія вдарила по Херсону: є загиблі

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами.

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Теги: Херсон, загиблі
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