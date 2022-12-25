Росія вдарила по Херсону: є загиблі





Про це Олександр Прокудін.



"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.



Голова ОПУ Єрмак зазначив, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.



Нагадаємо, що сьогодні вночі, 5 жовтня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 жовтня, росія вкотре обстріляла Херсон. Є загиблі.Про це повідомили голова ОВА"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.Голова ОПУ Єрмак зазначив, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.Нагадаємо, що сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами

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