Росія вдарила по Херсону: є загиблі
Сьогодні, 11:10
Сьогодні, 5 жовтня, росія вкотре обстріляла Херсон. Є загиблі.
Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.
Голова ОПУ Єрмак зазначив, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку російська армія вбила двох херсонців. Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні.
Голова ОПУ Єрмак зазначив, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На «Устилузі» собака знайшов у водія наркотики
Сьогодні, 11:26
Росія вдарила по Херсону: є загиблі
Сьогодні, 11:10
У 20-річного волинянина знайшли вдома пістолет, гранату та набої
Сьогодні, 10:44
Медіа