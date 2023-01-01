У 20-річного волинянина знайшли вдома пістолет, гранату та набої

На Камінь-Каширщині поліцейські вилучили у місцевого жителя вибухонебезпечні предмети.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 4 жовтня, до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на території дитячого садочка одного із сіл району виявлено предмет, схожий на гранату. Поліцейські на місці події провели евакуаційні заходи та забезпечили охорону місця події.Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель. За місцем його проживання поліцейські вилучили імітаційно-тренувальну гранату, бойові набої калібру 5,45 мм, 7,62 мм та стартовий пістолет.На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.Вилучені предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За вказаним фактом незаконного поводження з боєприпасами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, якщо особа добровільно видасть поліції незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.