Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:50
Сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - йдеться в повідомленні.
Райкович зазначив, що за попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена.
Нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією.
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Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - йдеться в повідомленні.
Райкович зазначив, що за попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена.
Нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією.
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