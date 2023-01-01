Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури

Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури
Сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що за попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена.

Нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією.

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Теги: Росія, Україна, війна
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