Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури





Про це Андрій Райкович.



"Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - йдеться в повідомленні.



Райкович зазначив, що за попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 5 жовтня, російський агресор атакував Кіровоградщину дронами.Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА"Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Проте є й влучання в об‘єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих та травмованих. Всі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - йдеться в повідомленні.Райкович зазначив, що за попередніми даними – цивільна інфраструктура не ушкоджена.Нагадаємо, що вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів» , запущених росією.

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