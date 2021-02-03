Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони





Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише



Мельничук 5 жовтня повідомив, що Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони.



Зокрема, призначено:



Гаврилюка Івана Юрійовича - заступником Міністра оборони України;



Гайдера Станіслава Мечеславовича - заступником Міністра оборони України;



Кліменкова Дмитра Олеговича - заступником Міністра оборони України.



Нагадаємо, що 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.



5 вересня



6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 жовтня Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони.Про це повідомив представник уряду в парламенті, пише Українська правда Мельничук 5 жовтня повідомив, що Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони.- заступником Міністра оборони України;- заступником Міністра оборони України;- заступником Міністра оборони України.Нагадаємо, що 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.6 вересня новим міністром призначили

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