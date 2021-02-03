Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони

Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони
5 жовтня Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише Українська правда.

Мельничук 5 жовтня повідомив, що Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони.

Зокрема, призначено:

Гаврилюка Івана Юрійовича - заступником Міністра оборони України;

Гайдера Станіслава Мечеславовича - заступником Міністра оборони України;

Кліменкова Дмитра Олеговича - заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, що 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.

6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кабмін, призначення, міністр оборони, заступники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нічна атака росії: на Кіровоградщині є влучання в об‘єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:50
У 20-річного волинянина знайшли вдома пістолет, гранату та набої
Сьогодні, 10:44
Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони
Сьогодні, 10:30
Україна повернула з окупації ще 19 дітей
Сьогодні, 10:15
У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Уряд звільнив Ганну Маляр та інших заступників міністра оборони Уряд звільнив Ганну Маляр та інших заступників міністра оборони
18 вересень, 12:10
Кабмін погодив призначення нової заступниці Погуляйка Кабмін погодив призначення нової заступниці Погуляйка
03 лютий, 2021, 15:10
Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення
21 жовтень, 2019, 06:21
Кабмін призначив очільників Укравтодору та Держкіно Кабмін призначив очільників Укравтодору та Держкіно
03 жовтень, 2019, 01:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери
Сьогодні, 12:01
 0
Психологиня Любава Казмірчук про допомогу родинами загиблих: «Потрібно бути поруч»
Сьогодні, 11:45
 0
На «Устилузі» собака знайшов у водія наркотики
Сьогодні, 11:26
 0
Вересень став найспекотнішим в історії спостережень у Європі та світі
Сьогодні, 11:20
 0
Росія вдарила по Херсону: є загиблі
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8