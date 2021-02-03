Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони
Сьогодні, 10:30
5 жовтня Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише Українська правда.
Мельничук 5 жовтня повідомив, що Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони.
Зокрема, призначено:
Гаврилюка Івана Юрійовича - заступником Міністра оборони України;
Гайдера Станіслава Мечеславовича - заступником Міністра оборони України;
Кліменкова Дмитра Олеговича - заступником Міністра оборони України.
Нагадаємо, що 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.
5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.
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Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише Українська правда.
Мельничук 5 жовтня повідомив, що Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони.
Зокрема, призначено:
Гаврилюка Івана Юрійовича - заступником Міністра оборони України;
Гайдера Станіслава Мечеславовича - заступником Міністра оборони України;
Кліменкова Дмитра Олеговича - заступником Міністра оборони України.
Нагадаємо, що 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.
5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.
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