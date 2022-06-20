У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО

У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО
У Львові сьогодні вранці, 5 жовтня, вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

5 жовтня о 08:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Миколайчука.

Пожежа виникла в рейсовому автобусі марки «Ataman».

До місця події виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.

Всі пасажири та водій одразу вийшли із автобусу та намагались самостійно ліквідувати загорання.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем.

О 08:34 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:37 ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив автобус.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО

На пожежі ніхто не постраждав.
У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО

У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО

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Теги: Львів, маршрутка, пожежа
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