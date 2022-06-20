У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО





Про це повідомили у ДСНС Львівської області.



5 жовтня о 08:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Миколайчука.



Пожежа виникла в рейсовому автобусі марки «Ataman».



До місця події виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.



Всі пасажири та водій одразу вийшли із автобусу та намагались самостійно ліквідувати загорання.



На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем.



О 08:34 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:37 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив автобус.



До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.



На пожежі ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові сьогодні вранці, 5 жовтня, вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі.Про це повідомили у ДСНС Львівської області.5 жовтня о 08:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Миколайчука.Пожежа виникла в рейсовому автобусі марки «Ataman».До місця події виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.Всі пасажири та водій одразу вийшли із автобусу та намагались самостійно ліквідувати загорання.На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем.О 08:34 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:37 ліквідували.Внаслідок пожежі вогонь знищив автобус.До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.На пожежі ніхто не постраждав.

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