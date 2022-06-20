У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 10:00
У Львові сьогодні вранці, 5 жовтня, вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі.
Про це повідомили у ДСНС Львівської області.
5 жовтня о 08:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Миколайчука.
Пожежа виникла в рейсовому автобусі марки «Ataman».
До місця події виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.
Всі пасажири та водій одразу вийшли із автобусу та намагались самостійно ліквідувати загорання.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем.
О 08:34 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:37 ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив автобус.
До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
На пожежі ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у ДСНС Львівської області.
5 жовтня о 08:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Миколайчука.
Пожежа виникла в рейсовому автобусі марки «Ataman».
До місця події виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.
Всі пасажири та водій одразу вийшли із автобусу та намагались самостійно ліквідувати загорання.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автобус був охоплений вогнем.
О 08:34 вогнеборці локалізували пожежу та о 08:37 ліквідували.
Внаслідок пожежі вогонь знищив автобус.
До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
На пожежі ніхто не постраждав.
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