Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів
Сьогодні, 09:20
Росія у війні проти України за минулу добу втратила 580 військовослужбовців.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,
◾ танків ‒ 4 757 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,
◾ артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,
◾ РСЗВ – 804 (+2) од,
◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),
◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 948 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,
◾ танків ‒ 4 757 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,
◾ артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,
◾ РСЗВ – 804 (+2) од,
◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),
◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 948 (+2).
Дані уточнюються.
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