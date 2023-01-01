Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,



◾ танків ‒ 4 757 (+12) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,



◾ артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,



◾ РСЗВ – 804 (+2) од,



◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),



◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),



◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,



◾ підводних човнів – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 948 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України за минулу добу втратила 580 військовослужбовців.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,◾ танків ‒ 4 757 (+12) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,◾ артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,◾ РСЗВ – 804 (+2) од,◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,◾ підводних човнів – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,◾ спеціальної техніки ‒ 948 (+2).Дані уточнюються.

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