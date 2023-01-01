Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів

Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів
Росія у війні проти України за минулу добу втратила 580 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф із 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,

◾ танків ‒ 4 757 (+12) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 9 052 (+26) од,

◾ артилерійських систем ‒ 6 643 (+31) од,

◾ РСЗВ – 804 (+2) од,

◾ засобів ППО ‒ 540 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+8),

◾ крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),

◾ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

◾ підводних човнів – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980 (+18) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 948 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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