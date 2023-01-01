На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО
Сьогодні, 09:50
На Волині провели в останню дорогу Героя Артура Новосада.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"У розквіті молодих літ, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь, віддав життя за Україну Артур Новосад. Наприкінці червня він приєднався до українського воїнства у боротьбі з московською ордою. А 27 вересня воїн прийняв останній бій біля Марʼїнки на Донеччині. Він назавжди повернувся у місцину, де виріс, де усе рідне та знайоме. З військовими почестями загиблого воїна провели в останню земну дорогу. Не маємо права забути, якою дорогою ціною дається нам воля", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що захисник загинув 27 вересня у боротьбі з окупантом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
"У розквіті молодих літ, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь, віддав життя за Україну Артур Новосад. Наприкінці червня він приєднався до українського воїнства у боротьбі з московською ордою. А 27 вересня воїн прийняв останній бій біля Марʼїнки на Донеччині. Він назавжди повернувся у місцину, де виріс, де усе рідне та знайоме. З військовими почестями загиблого воїна провели в останню земну дорогу. Не маємо права забути, якою дорогою ціною дається нам воля", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що захисник загинув 27 вересня у боротьбі з окупантом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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