На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО

Артура Новосада.



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"У розквіті молодих літ, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь, віддав життя за Україну Артур Новосад. Наприкінці червня він приєднався до українського воїнства у боротьбі з московською ордою. А 27 вересня воїн прийняв останній бій біля Марʼїнки на Донеччині. Він назавжди повернувся у місцину, де виріс, де усе рідне та знайоме. З військовими почестями загиблого воїна провели в останню земну дорогу. Не маємо права забути, якою дорогою ціною дається нам воля", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині провели в останню дорогу ГерояПро це повідомили у Турійській громаді."У розквіті молодих літ, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь, віддав життя за Україну Артур Новосад. Наприкінці червня він приєднався до українського воїнства у боротьбі з московською ордою. А 27 вересня воїн прийняв останній бій біля Марʼїнки на Донеччині. Він назавжди повернувся у місцину, де виріс, де усе рідне та знайоме. З військовими почестями загиблого воїна провели в останню земну дорогу. Не маємо права забути, якою дорогою ціною дається нам воля", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що захисник загинув 27 вересня у боротьбі з окупантом

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