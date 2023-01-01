Курс валют у Луцьку 5 жовтня
Сьогодні, 09:12
5 жовтня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.30, а продають за 40.85.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8.85.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.30, а продають за 40.85.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8.85.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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