Курс валют у Луцьку 5 жовтня

Курс валют у Луцьку 5 жовтня
5 жовтня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.30, а продають за 40.85.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8.85.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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