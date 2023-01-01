Україна повернула з окупації ще 19 дітей
Сьогодні, 10:15
Україна повернула додому ще 19 дітей, яких евакуювали з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба.
"19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну.
Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба.
"19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну.
Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", - йдеться в повідомленні.
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