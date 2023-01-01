На війні загинув волинянин Артур Новосад

До Небесного Легіону став Герой із Волині, уродженець села ДулібиПро це повідомили у Турійській громаді.«Йому назавжди 26… У розквіті молодих літ він поліг, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь», - йдеться у повідомленні.Наприкінці червня Артур приєднався до українського воїнства, ставши на захист України. 27 вересня під час виконання на Донеччині бойового завдання загинув у боротьбі з окупантом.«Вічна слава і памʼять воїну Артуру. Турійська громада розділяє біль втрати з мамою, братом, родиною та побратимами Героя», - повідомляють у громаді.У звʼязку із трагічною подією у Турійській громаді оголошено триденну жалобу. Коли відбудеться прощання із Героєм, буде повідомлено додатково.