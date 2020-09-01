Вересень став найспекотнішим в історії спостережень у Європі та світі





Про це заявили у європейській програмі дослідження навколишнього середовища та безпеки Copernicus, пише



З середньою температурою на суходолі 16,38°C, вересень став на 0,5°C теплішим за досі рекордний вересень 2020 року.



Якщо ж взяти середні температурні показники вересня протягом 1850-1900 років, вересень 2023 року був спекотнішим на 1,75°C, а порівняно з середніми показниками вересня 1991-2020 років – на 0,9°C теплішим.



"Ми щойно стали свідками найбільш неймовірного місяця вересня з точки зору клімату… Ми входимо у новий світ", – заявив керівник служби відстеження зміни клімату Карло Буонтемпо.



Аномально тепла чи навіть спекотна погода спостерігалася на усіх континентах.



У Європі зафіксували новий континентальний спекотний рекорд вересня: у Франції стовпчик термометра перевищував 35°C фактично до початку жовтня.



Середня температура світового океану досягла 20,92°C, що також є рекордом для вересня і найвищим показником після серпня 2023 року.



Раніше про вересневі рекорди повідомляли окремі країни, серед яких Франція і держави Балтії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вересень 2023 року виявився найспекотнішим для Європи та всього світу, побивши рекорд 2020 року.Про це заявили у європейській програмі дослідження навколишнього середовища та безпеки Copernicus, пише "Європейська правда" З середньою температурою на суходолі 16,38°C, вересень став на 0,5°C теплішим за досі рекордний вересень 2020 року.Якщо ж взяти середні температурні показники вересня протягом 1850-1900 років, вересень 2023 року був спекотнішим на 1,75°C, а порівняно з середніми показниками вересня 1991-2020 років – на 0,9°C теплішим."Ми щойно стали свідками найбільш неймовірного місяця вересня з точки зору клімату… Ми входимо у новий світ", – заявив керівник служби відстеження зміни клімату Карло Буонтемпо.Аномально тепла чи навіть спекотна погода спостерігалася на усіх континентах.У Європі зафіксували новий континентальний спекотний рекорд вересня: у Франції стовпчик термометра перевищував 35°C фактично до початку жовтня.Середня температура світового океану досягла 20,92°C, що також є рекордом для вересня і найвищим показником після серпня 2023 року.Раніше про вересневі рекорди повідомляли окремі країни, серед яких Франція і держави Балтії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію