Вересень став найспекотнішим в історії спостережень у Європі та світі

Вересень став найспекотнішим в історії спостережень у Європі та світі
Вересень 2023 року виявився найспекотнішим для Європи та всього світу, побивши рекорд 2020 року.

Про це заявили у європейській програмі дослідження навколишнього середовища та безпеки Copernicus, пише "Європейська правда".

З середньою температурою на суходолі 16,38°C, вересень став на 0,5°C теплішим за досі рекордний вересень 2020 року.

Якщо ж взяти середні температурні показники вересня протягом 1850-1900 років, вересень 2023 року був спекотнішим на 1,75°C, а порівняно з середніми показниками вересня 1991-2020 років – на 0,9°C теплішим.

"Ми щойно стали свідками найбільш неймовірного місяця вересня з точки зору клімату… Ми входимо у новий світ", – заявив керівник служби відстеження зміни клімату Карло Буонтемпо.

Аномально тепла чи навіть спекотна погода спостерігалася на усіх континентах.

У Європі зафіксували новий континентальний спекотний рекорд вересня: у Франції стовпчик термометра перевищував 35°C фактично до початку жовтня.

Середня температура світового океану досягла 20,92°C, що також є рекордом для вересня і найвищим показником після серпня 2023 року.

Раніше про вересневі рекорди повідомляли окремі країни, серед яких Франція і держави Балтії.

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Теги: Вересень, погода, Європа
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