На «Устилузі» собака знайшов у водія наркотики

На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині у водія легковика вилучили наркотики.Про це повідомляє у фейсбуці Волинська митниця.«Середньостатистично за добу пункт пропуску "Устилуг" перетинає понад 1,5 тисячі транспортних засобів, в яких виїжджає або повертається в Україну більше 4 тисяч людей. Уявіть, яке різноманіття індивідуальних запахів переміщують вони у своїх машинах, особистих речах, товарах, наїдках, напоях і так далі. Не губиться в цьому інтенсивному потоку службова собака митниці Джесі», - кажуть на митниці.З допомогою Джесі під сидінням водія легкового авто, що виїжджав з України через «Устилуг», було виявлено металевий гріндер. У ньому містилась речовина темно-зеленого кольору, схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Вага знахідки брутто - 127,3 грам.Правоохоронцям скероване повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину. Його попередня кваліфікація встановлена за ознаками ст. 305 Кримінального кодексу. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Далі слово - за слідством.