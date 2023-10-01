Нові подробиці стрілянини в Дніпрі: в крові супутниці загиблого теж був алкоголь





Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у коментарі



"Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.



Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь – 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле –ред.)", - йдеться в повідомленні.



Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.



На уточнююче запитання представниця ДБР зазначила, що підозрюваний патрульний (перебуває під цілодобовим домашнім арештом -ред.) провину не визнає, але співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.



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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського.



Нагадаємо, що 29 серпня 2023 року у Дніпрі



Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.



Вбитого звали Джумбері Сілогава. Йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.



В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.

Супутниці чоловіка, якого під час опору смертельно поранив працівник поліції було повідомлено про підозру за статтею "Опір поліцейському під час виконання ним службових обов'язків". Суд відправив її під домашній арешт з 21:00 до 7:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обидвоє учасників конфлікту з поліцією в Дніпрі, який призвів до загибелі одного з них – чоловіка – були під впливом алкоголю.Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідуваньу коментарі "Українській правді" "Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь – 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле –ред.)", - йдеться в повідомленні.Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.На уточнююче запитання представниця ДБР зазначила, що підозрюваний патрульний (перебуває під цілодобовим домашнім арештом -ред.) провину не визнає, але співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.Раніше патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра , яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.Міністр внутрішніх справзакликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського.Нагадаємо, що 29 серпня 2023 року у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка . За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.Вбитого звали. Йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.Супутниці чоловіка, якого під час опору смертельно поранив працівник поліції було повідомлено про підозру за статтею "Опір поліцейському під час виконання ним службових обов'язків". Суд відправив її під домашній арешт з 21:00 до 7:00.

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