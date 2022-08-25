Як виглядав би постапокаліптичний Луцьк





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Розвиток штучного інтелекту набрав неабиякої швидкості у наш час. Зараз завдяки розумним машинам та їх баченню на наш світ ми можемо споглядати на різні варіанти сьогодення та майбутнього. Оскільки ШІ став доступним для пересічної людини, то тепер кожен може скористатися можливостями комп'ютерних мізків. Лучани у цьому не стали винятком.



Один з користувачів у соціальних мережах під ніком «DERIII» вирішив запитати в інтелектуальних програм, яким вони бачать Луцьк під час кінця світу.



Розумна машина згенерувала на основі існуючих знімків варіанти того, як виглядатиме столиця Волинської області у часи постапокаліпсису. Спойлер – деякі фото викликають захоплення.



Журналісти вирішили зібрати усі роботи штучного інтелекту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штучний інтелект згенерував на основі існуючих знімків варіанти того, як виглядатиме столиця Волинської області у часи постапокаліпсису.Про це повідомляє Конкурент Розвиток штучного інтелекту набрав неабиякої швидкості у наш час. Зараз завдяки розумним машинам та їх баченню на наш світ ми можемо споглядати на різні варіанти сьогодення та майбутнього. Оскільки ШІ став доступним для пересічної людини, то тепер кожен може скористатися можливостями комп'ютерних мізків. Лучани у цьому не стали винятком.Один з користувачів у соціальних мережах під ніком «DERIII» вирішив запитати в інтелектуальних програм, яким вони бачать Луцьк під час кінця світу.Розумна машина згенерувала на основі існуючих знімків варіанти того, як виглядатиме столиця Волинської області у часи постапокаліпсису. Спойлер – деякі фото викликають захоплення.Журналісти вирішили зібрати усі роботи штучного інтелекту.

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