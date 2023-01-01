Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком





Про це



"Сьогодні, 5 жовтня, орієнтовно о 13.30 год на межі громади біля села Троянівка зустрічаємо тіло нашого земляка Миколи Байрука.



Скорботний кортеж з воїном буде проїжджати по населених пунктах: Оконськ, Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська. Прохання до жителів вийти та віддати останню шану Герою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що церемонія поховання українського бійця відбудеться сьогодні у Гуті Лісівській орієнтовно 15.00 год.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 жовтня, на Волині зустрінуть тіло Героя Миколи Байрука Про це повідомили у Маневицькій громаді."Сьогодні, 5 жовтня, орієнтовно о 13.30 год на межі громади біля села Троянівка зустрічаємо тіло нашого земляка Миколи Байрука.Скорботний кортеж з воїном буде проїжджати по населених пунктах: Оконськ, Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська. Прохання до жителів вийти та віддати останню шану Герою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що церемонія поховання українського бійця відбудеться сьогодні у Гуті Лісівській орієнтовно 15.00 год.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію