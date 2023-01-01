Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком
Сьогодні, 5 жовтня, на Волині зустрінуть тіло Героя Миколи Байрука.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"Сьогодні, 5 жовтня, орієнтовно о 13.30 год на межі громади біля села Троянівка зустрічаємо тіло нашого земляка Миколи Байрука.

Скорботний кортеж з воїном буде проїжджати по населених пунктах: Оконськ, Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська. Прохання до жителів вийти та віддати останню шану Герою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що церемонія поховання українського бійця відбудеться сьогодні у Гуті Лісівській орієнтовно 15.00 год.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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