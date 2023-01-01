Загиблому волинянину Тарасу Чайці присвоїли звання Герой України

Президент Україниприсвоївсела Сокіл, лейтенанту 125-ї бригади ТрОзвання Герой України.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Згідно з указом №644/2023 від 29 вересня 2023 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові нашого земляка удостоїли ордена "Золота Зірка".Нагадаємо, Тарас Чайка народився у селі Сокіл Рожищенсчької громади у 1993 році. Закінчив Львівський національний університет природокористування, Міжрегіональну академію управління персоналом. У 2022 році здобув ступінь магістра права та планував стати адвокатом.Після навчання на військовій кафедрі на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Тарас Чайка отримав звання "молодший лейтенант".У перші дні російського вторгнення в Україну пішов на війну добровольцем. Служив у лавах 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Був командиром окремого розвідувального взводу. 16 квітня військовий здобув звання "лейтенант".2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в районі бойових дій в Донецькій області автомобіль, в якому перебував Тарас Чайка, потрапив під танковий обстріл. Лейтенант Чайка Тарас отримав осколкове поранення не сумісне з життям, однак він зумів спрямувати автомобіль в сторону протилежну обстрілам, чим врятував життя екіпажу машини. Від отриманого поранення Тарас Чайка загинув.Поховали Героя на Личаківському військовому цвинтарі у Львові.У захисника залишилися мама, дружина, донька, брат та бабуся.