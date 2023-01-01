Покарали водія, який спричинив резонансну аварію на Волині
Сьогодні, 13:02
Працівники патрульної поліції покарали водія бензовоза, який скоїв автопригоду на трасі Київ — Ковель — Ягодин.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, що на 449-му кілометрі цієї автодороги, поблизу населеного пункту Вишнів, перекинувся бензовоз та перекрив проїзну частину. Спеціальні служби усували наслідки ДТП упродовж декількох годин, патрульні, тим часом, регулювали рух та з’ясовували всі обставили інциденту.
Поліцейські встановили, що керманич вантажівки DAF з напівпричепом Dromech не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого здійснив наїзд на відбійник. Це і спричинило перекидання транспортного засобу та його механічних пошкоджень. Травм, на щастя, ніхто не отримав.
Інспектори склали на водія бензовоза протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, що на 449-му кілометрі цієї автодороги, поблизу населеного пункту Вишнів, перекинувся бензовоз та перекрив проїзну частину. Спеціальні служби усували наслідки ДТП упродовж декількох годин, патрульні, тим часом, регулювали рух та з’ясовували всі обставили інциденту.
Поліцейські встановили, що керманич вантажівки DAF з напівпричепом Dromech не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого здійснив наїзд на відбійник. Це і спричинило перекидання транспортного засобу та його механічних пошкоджень. Травм, на щастя, ніхто не отримав.
Інспектори склали на водія бензовоза протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття) КУпАП.
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