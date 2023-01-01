На Волині перекинувся бензовоз
Сьогодні, 16:41
На міжнародній трасі на Волині ускладнений рух транспорту у зв’язку із надзвичайною подією – перекинувся бензовоз.
Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області. Відео для Інформаційного агентства "ВолиньPost" надіслали очевидці події.
Патрульні поінформували, що на 449 кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Вишнів, сталося перекидання бензовозу.
У зв’язку з ДТП в напрямку міста Ковель тимчасово перекритий дорожній рух. Патрульні забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.
«Плануйте свій маршрут завчасно!» - закликали водії правоохоронці.
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Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області. Відео для Інформаційного агентства "ВолиньPost" надіслали очевидці події.
Патрульні поінформували, що на 449 кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Вишнів, сталося перекидання бензовозу.
У зв’язку з ДТП в напрямку міста Ковель тимчасово перекритий дорожній рух. Патрульні забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.
«Плануйте свій маршрут завчасно!» - закликали водії правоохоронці.
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