На Волині перекинувся бензовоз

На Волині перекинувся бензовоз
На міжнародній трасі на Волині ускладнений рух транспорту у зв’язку із надзвичайною подією – перекинувся бензовоз.

Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області. Відео для Інформаційного агентства "ВолиньPost" надіслали очевидці події.

Патрульні поінформували, що на 449 кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Вишнів, сталося перекидання бензовозу.

У зв’язку з ДТП в напрямку міста Ковель тимчасово перекритий дорожній рух. Патрульні забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

«Плануйте свій маршрут завчасно!» - закликали водії правоохоронці.


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Теги: ДТП, Волинь
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