З Волині передали військовим дві вантажівки. ВІДЕО





Про це Юрій Погуляйко.



"Один автомобіль служитиме групі аерозвідників «Птахи Мадяра», інший – 37-ій окремій бригаді морської піхоти. На Волині великогабаритні автомобілі пройшли технічне обслуговування та готові вирушити на підмогу ЗСУ.



Також для Волинського прикордонного загону команда фонду «Сучасна Україна» привезла потужний та багатофункціональний квадрокоптер «DJI Matrice 30Т» вартістю близько 350 тисяч гривень та 3 портативні водоочисні станції ТМ «Формула води». Прилади зможуть забезпечити питною водою військових у надзвичайних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.



Погуляйко подякував благодійникам за чергову допомогу нашим бійцям та чималий внесок у перемогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська ОВА у співпраці з благодійними фондами «Сучасна Україна» та «Добродій» передали воїнам дві вантажівки «SCANIA» та «VOLVO», вартістю близько 79 тисяч доларів. Благодійники придбали авто та доставили аж із Норвегії.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Один автомобіль служитиме групі аерозвідників «Птахи Мадяра», інший – 37-ій окремій бригаді морської піхоти. На Волині великогабаритні автомобілі пройшли технічне обслуговування та готові вирушити на підмогу ЗСУ.Також для Волинського прикордонного загону команда фонду «Сучасна Україна» привезла потужний та багатофункціональний квадрокоптер «DJI Matrice 30Т» вартістю близько 350 тисяч гривень та 3 портативні водоочисні станції ТМ «Формула води». Прилади зможуть забезпечити питною водою військових у надзвичайних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.Погуляйко подякував благодійникам за чергову допомогу нашим бійцям та чималий внесок у перемогу.

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