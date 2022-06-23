З Волині передали військовим дві вантажівки. ВІДЕО

З Волині передали військовим дві вантажівки. ВІДЕО
Волинська ОВА у співпраці з благодійними фондами «Сучасна Україна» та «Добродій» передали воїнам дві вантажівки «SCANIA» та «VOLVO», вартістю близько 79 тисяч доларів. Благодійники придбали авто та доставили аж із Норвегії.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Один автомобіль служитиме групі аерозвідників «Птахи Мадяра», інший – 37-ій окремій бригаді морської піхоти. На Волині великогабаритні автомобілі пройшли технічне обслуговування та готові вирушити на підмогу ЗСУ.

Також для Волинського прикордонного загону команда фонду «Сучасна Україна» привезла потужний та багатофункціональний квадрокоптер «DJI Matrice 30Т» вартістю близько 350 тисяч гривень та 3 портативні водоочисні станції ТМ «Формула води». Прилади зможуть забезпечити питною водою військових у надзвичайних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко подякував благодійникам за чергову допомогу нашим бійцям та чималий внесок у перемогу.
З Волині передали військовим дві вантажівки. ВІДЕО
З Волині передали військовим дві вантажівки. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, військові, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перекинувся бензовоз
Сьогодні, 16:41
Лікар із Волині постане перед судом за хабар
Сьогодні, 16:35
З Волині передали військовим дві вантажівки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
За два тижні до дня народження: загинув Герой Андрій Літвін
Сьогодні, 16:15
Юні лучани стали чемпіонами Міжнародної олімпіади з ментальної арифметики
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
25 січень, 09:45
На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових
23 червень, 2022, 11:27
Військовим з Волині збирають кошти на зарядну станцію Військовим з Волині збирають кошти на зарядну станцію
02 червень, 2022, 17:55
Ліхтарі, спальні мішки, одяг: Волинь відправила допомогу військовим Ліхтарі, спальні мішки, одяг: Волинь відправила допомогу військовим
22 березень, 2022, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зарплати від 25 тисяч гривень: найбільш оплачувані вакансії на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:18
 0
На Волині зустрічають тіло Героя Сергія Мельника
Сьогодні, 17:17
 0
На лікуванні зупинилося серце Героя Миколи Байрука із Волині
Сьогодні, 17:08
 0
Деталі висадки українських воїнів в Криму: стався бій, спецпризначенці вже повернулися
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині перекинувся бензовоз
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8