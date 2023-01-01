За два тижні до дня народження: загинув Герой Андрій Літвін
Сьогодні, 16:15
На війні із російськими окупантами поліг волинянин Андрій Літвін. За два тижні Герою мало виповнитися 23 роки.
Про це у фейсбуці повідомляє Луківська громада.
«Знову серце нашої громади розривається від болю та смутку... В боротьбі за волю та незалежність нашої держави, виконуючи бойове завдання в Донецькій область, 30.09.2023 року загинув луківчанин Літвін Андрій Геннадійович (19.10.2000 р.н)», - йдеться у повідомленні.
Андрій був гідним сином Батьківщини, він мав стійку позицію та добре серце. Такі хлопці як він ніколи б не були осторонь цієї війни.
«Ми вдячні за його відвагу та самопожертву в боротьбі за наше майбутнє. Нехай його душа спочиває з миром, а його подвиг ми повинні пам'ятати вічно. Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі... Вічна пам'ять, честь і шана Герою!» - повідомили у громаді.
Про дату зустрічі Героя та чин похорону обіцяють повідомити згодом.
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Про це у фейсбуці повідомляє Луківська громада.
«Знову серце нашої громади розривається від болю та смутку... В боротьбі за волю та незалежність нашої держави, виконуючи бойове завдання в Донецькій область, 30.09.2023 року загинув луківчанин Літвін Андрій Геннадійович (19.10.2000 р.н)», - йдеться у повідомленні.
Андрій був гідним сином Батьківщини, він мав стійку позицію та добре серце. Такі хлопці як він ніколи б не були осторонь цієї війни.
«Ми вдячні за його відвагу та самопожертву в боротьбі за наше майбутнє. Нехай його душа спочиває з миром, а його подвиг ми повинні пам'ятати вічно. Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі... Вічна пам'ять, честь і шана Герою!» - повідомили у громаді.
Про дату зустрічі Героя та чин похорону обіцяють повідомити згодом.
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