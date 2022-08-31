Лікар із Волині постане перед судом за хабар

Уже судимий за шахрайство лікар із Волині знову опинився на лаві підсудних – тепер за хабарництво.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання і одержання лікарем одного із лікарняних закладів району неправомірної вигоди (ч.4 ст. 354 КК України).За даними слідства, 4 квітня 2023 року судимий уже за закінчений замах на шахрайство медик одержав від волинянина 5000 гривень за не створення штучних перешкод при видачі довідки, необхідної для оформлення здійснення догляду за особою з інвалідністю.