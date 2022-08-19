На Волині три громади отримали шкільні автобуси

На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Маневицька, Рівненська та Шацька громади отримали три шкільні автобуси.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Ще три шкільні автобуси передав представникам Маневицької, Рівненської та Шацької територіальних громад для підвезення місцевих учнів.

Це вже друга партія шкільних автобусів, що придбані за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.
На Волині три громади отримали шкільні автобуси

Зазначається, що загалом до кінця року область отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ.
На Волині три громади отримали шкільні автобуси

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Теги: Волинь, громади, шкільні автобуси
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