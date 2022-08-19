На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Сьогодні, 16:00
Маневицька, Рівненська та Шацька громади отримали три шкільні автобуси.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Ще три шкільні автобуси передав представникам Маневицької, Рівненської та Шацької територіальних громад для підвезення місцевих учнів.
Це вже друга партія шкільних автобусів, що придбані за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом до кінця року область отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Ще три шкільні автобуси передав представникам Маневицької, Рівненської та Шацької територіальних громад для підвезення місцевих учнів.
Це вже друга партія шкільних автобусів, що придбані за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом до кінця року область отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За два тижні до дня народження: загинув Герой Андрій Літвін
Сьогодні, 16:15
На Волині три громади отримали шкільні автобуси
Сьогодні, 16:00
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Тюріним
Сьогодні, 15:32
Алкоголь у 25 разів перевищував норму: у центрі Луцька п'янючий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
Медіа