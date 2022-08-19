На Волині три громади отримали шкільні автобуси





Про це Юрій Погуляйко.



"Ще три шкільні автобуси передав представникам Маневицької, Рівненської та Шацької територіальних громад для підвезення місцевих учнів.



Це вже друга партія шкільних автобусів, що придбані за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загалом до кінця року область отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицька, Рівненська та Шацька громади отримали три шкільні автобуси.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Ще три шкільні автобуси передав представникам Маневицької, Рівненської та Шацької територіальних громад для підвезення місцевих учнів.Це вже друга партія шкільних автобусів, що придбані за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що загалом до кінця року область отримає 26 нових шкільних автобусів торгівельної марки ЗАЗ.

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