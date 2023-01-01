На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Тюріним
Сьогодні, 15:32
У селі Буяни Луцької громади завтра, 5 жовтня, відбудеться прощання із загиблим військовослужбовцем Андрієм Тюріним.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради
У четвер, 5 жовтня, о 12 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Буяни відбудеться відспівування військовослужбовця Тюріна Андрія Олександровича (31.01.1986 року народження), який загинув 17 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.
Поховають Героя на кладовища у селі Буяни.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради
У четвер, 5 жовтня, о 12 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Буяни відбудеться відспівування військовослужбовця Тюріна Андрія Олександровича (31.01.1986 року народження), який загинув 17 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Десна Чернігівської області.
Поховають Героя на кладовища у селі Буяни.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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