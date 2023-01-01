На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО

На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО
Поліцейські продовжують розшук безвісти зниклих волинян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області продовжують розшукувати безвісти зниклих громадян, які пішли із дому та наразі місцезнаходження їх невідоме.

Ясінський Олександр Маркович, 19 серпня 1933 року народження, житель Луцька, 3 червня 2023 року близько 15 год. 30 хв. пішов з дому у невідомому напрямку, та досі не повернувся.
На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО

Його прикмети: зріст 175 см, худощавої тіло будови, волосся сиве.

Був одягнений: взуття та штани темного кольору, сорочка світлого кольору.

Особливі прикмети: пересувається за допомогою дерев’яної палиці світлого кольору.

За інформацією, мав намір йти до річкового порту у Луцьку, неподалік магазину «Наш Край», що по вулиці Шевченка.

Комаровська Валентина Архипівна, 1 лютого 1950 року народження, жителька села Липини. Жінка 16 квітня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.
На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО

Прикмети: зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.

На момент зникнення була одягнена: у синю куртку, сіру шапку, туфлі чорного кольору.

Особливі прикмети: має хворобу Альцгеймера, може втрачати пам'ять.

Семенчук Анатолій Володимирович, 21 січня 1967 року народження, житель селища Торчин.

28 січня 2023 року після 14 години чоловік пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.

Поліцейські з’ясували, що розшукуваний пішов до знайомого у сусіднє село Сарнівка і звідти мав намір повертатися у Торчин навпростець через поле.
На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО

Його прикмети: на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі.

Був одягнений: у шапку чорного кольору, коричневу куртку, сірі джинси та коричневі черевики.

Особливі прикмети: відсутні зуби в ротовій порожнині.

"Громадянам, яким відома інформація про розшукуваних громадян, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.


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Теги: Волинь, безвісти зниклі, поліція
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