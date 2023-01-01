На Волині досі розшукують безвісти зниклих людей. ФОТО

Поліцейські продовжують розшук безвісти зниклих волинян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області продовжують розшукувати безвісти зниклих громадян, які пішли із дому та наразі місцезнаходження їх невідоме., 19 серпня 1933 року народження, житель Луцька, 3 червня 2023 року близько 15 год. 30 хв. пішов з дому у невідомому напрямку, та досі не повернувся.зріст 175 см, худощавої тіло будови, волосся сиве.взуття та штани темного кольору, сорочка світлого кольору.пересувається за допомогою дерев’яної палиці світлого кольору.За інформацією, мав намір йти до річкового порту у Луцьку, неподалік магазину «Наш Край», що по вулиці Шевченка., 1 лютого 1950 року народження, жителька села Липини. Жінка 16 квітня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.На момент зникнення була одягнена: у синю куртку, сіру шапку, туфлі чорного кольору.має хворобу Альцгеймера, може втрачати пам'ять., 21 січня 1967 року народження, житель селища Торчин.28 січня 2023 року після 14 години чоловік пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.Поліцейські з’ясували, що розшукуваний пішов до знайомого у сусіднє село Сарнівка і звідти мав намір повертатися у Торчин навпростець через поле.на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі.у шапку чорного кольору, коричневу куртку, сірі джинси та коричневі черевики.відсутні зуби в ротовій порожнині."Громадянам, яким відома інформація про розшукуваних громадян, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.