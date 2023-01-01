Алкоголь у 25 разів перевищував норму: у центрі Луцька п'янючий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
Алкотестер показав максимум: у центрі Луцька нетверезий водій скоїв ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Автопригода трапилася днями, на вулиці Винниченка. Коли патрульні прибули на місце, то з’ясували, що її винуватцем є керманич Geely. Чоловік не вибрав безпечної швидкості та дистанції. Внаслідок цього він здійснив зіткнення з автомобілем BMW, що рухався попереду та зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом.
Крім того, у керманича були наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Drager, і результат виявився максимальним - понад 5 проміле. Така доза перевищує максимально допустиму у 25 разів.
Патрульні відсторонили водія від керування, його авто евакуювали на штрафмайданчик. На чоловіка склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Автопригода трапилася днями, на вулиці Винниченка. Коли патрульні прибули на місце, то з’ясували, що її винуватцем є керманич Geely. Чоловік не вибрав безпечної швидкості та дистанції. Внаслідок цього він здійснив зіткнення з автомобілем BMW, що рухався попереду та зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом.
Крім того, у керманича були наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти освідування за допомогою приладу Drager, і результат виявився максимальним - понад 5 проміле. Така доза перевищує максимально допустиму у 25 разів.
Патрульні відсторонили водія від керування, його авто евакуювали на штрафмайданчик. На чоловіка склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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