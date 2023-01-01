У вересні митні платежі до держказни на Волині становили майже 3 мільярди

Протягом вересня до державного бюджету із зони діяльності Волинської митниці надійшло 2,93 мільярда гривень.Порівняно з серпнем надходження збільшилися на 87,8 млн грн (на 3 відсотки), а в порівнянні з вереснем 2022 року - на 584,6 млн грн або на 25 відсотків, повідомляє Волинська митниця у фейсбуці.Загалом цьогоріч протягом 9 місяців митниця адмініструвала понад 23 млрд грн митних платежів, які перерахували суб'єкти зовнішньо-економічної діяльності, в основному - під час ввезення товарів на митну територію України.Із понад 6 тисяч підприємств, акредитованих на Волинській митниці, зовнішньоторговельні операції у цей період здійснювали майже 1300 суб’єктів. Середньоденний показник надходжень від оподаткування імпорту у вересні становив 139,5 млн грн.Помісячна динаміка митних платежів відображена в інфографіці.