Юні лучани стали чемпіонами Міжнародної олімпіади з ментальної арифметики

Юні лучани стали чемпіонами Міжнародної олімпіади з ментальної арифметики
Юні лучани повернулися з Молдови, здобувши чемпіонські титули на Міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики.

Про це Інформаційному агентству «Волинь Post» розповіла їхня тренерка Марина Канюка.

В змаганнях взяли участь 230 дітей із 18 країн світу, серед яких – і луцька делегація.

Загалом олімпіада тривала всього 8 хвилин. І за цей час юні математики встигли розв’язати, а дехто і перевірити 100 прикладів у різних категоріях та вікових групах.

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Чемпіонами Олімпіади з ментальної арифметики стали вихованці луцької приватної школи Савич Христина (в категорії «Маленькі друзі»), Косарук Денис (в категорії «Великі друзі»), Кошатюк Діана (в категорії «Всі правила»), Сніцар Роман (в категорії «Майстри»), Шевченко Ірина (в категорії «Всі правила»), Стасюк Даниїл (в категорії «Майстри»).

Перші місця посіли Савич Володя, Савич Кирил, Романчук Давид.
«Срібні» нагороди у Бунечко Анастасії, Камінської Каміли, Михалюка Демʼяна та Капустинської Василини. Третє місце зайняла Драницька Богдана.



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Теги: ментальна арифметика, олімпіада
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