Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Вадима Зилінського
Сьогодні, 13:26
Мешканців Оваднівської громади закликають достойно зустріти скорботний кортеж із тілом воїна Вадима Зилінського.
Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.
Оваднівська сільська рада просить всіх, хто має можливість, організувати коридор пошани в селі Верба для кортежу із тілом загиблого героя Зилінського Вадима Юрійовича.
Кортеж о 13:00 вирушив від моргу у місті Володимир.
«Вічна пам'ять Герою…» - йдеться у публікації.
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Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.
Оваднівська сільська рада просить всіх, хто має можливість, організувати коридор пошани в селі Верба для кортежу із тілом загиблого героя Зилінського Вадима Юрійовича.
Кортеж о 13:00 вирушив від моргу у місті Володимир.
«Вічна пам'ять Герою…» - йдеться у публікації.
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