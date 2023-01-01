Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Вадима Зилінського

тілом воїна Вадима Зилінського.



Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.



Оваднівська сільська рада просить всіх, хто має можливість, організувати коридор пошани в селі Верба для кортежу із тілом загиблого героя Зилінського Вадима Юрійовича.



Кортеж о 13:00 вирушив від моргу у місті Володимир.



«Вічна пам'ять Герою…» - йдеться у публікації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканців Оваднівської громади закликають достойно зустріти скорботний кортеж ізПро це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.Оваднівська сільська рада просить всіх, хто має можливість, організувати коридор пошани в селі Верба для кортежу із тілом загиблого героя Зилінського Вадима Юрійовича.Кортеж о 13:00 вирушив від моргу у місті Володимир.«Вічна пам'ять Герою…» - йдеться у публікації.

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