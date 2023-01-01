Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Вадима Зилінського

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Вадима Зилінського
Мешканців Оваднівської громади закликають достойно зустріти скорботний кортеж із тілом воїна Вадима Зилінського.

Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.

Оваднівська сільська рада просить всіх, хто має можливість, організувати коридор пошани в селі Верба для кортежу із тілом загиблого героя Зилінського Вадима Юрійовича.

Кортеж о 13:00 вирушив від моргу у місті Володимир.

«Вічна пам'ять Герою…» - йдеться у публікації.

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Теги: загиблі, війна
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