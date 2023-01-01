У Луцькому районі – пожежа

У Луцькому районі – пожежа
У селі Клепачів Луцького району виникла пожежа. Рятувальники повідомлення про неї отримали сьогодні, 5 жовтня, о 09:22.

Про це пише Волинь-нова.

На адресу оперативно виїхали працівники 6 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області.

На щастя, люди не постраждали. Вогнеборці з’ясують причину пожежі.

«Закликаємо усіх дотримуватися правил пожежної безпеки. Незабаром почнеться опалювальний сезон. Просимо перевірити всі пристрої, які забезпечуватимуть тепло у ваших будинках, пересвідчитися у справності пічного опалення. Щоб не наробити горя ні собі, ні людям, які живуть поруч», - йдеться у повідомленні.

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Теги: пожежа, Волинь
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