У Луцькому районі – пожежа
Сьогодні, 12:42
У селі Клепачів Луцького району виникла пожежа. Рятувальники повідомлення про неї отримали сьогодні, 5 жовтня, о 09:22.
Про це пише Волинь-нова.
На адресу оперативно виїхали працівники 6 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області.
На щастя, люди не постраждали. Вогнеборці з’ясують причину пожежі.
«Закликаємо усіх дотримуватися правил пожежної безпеки. Незабаром почнеться опалювальний сезон. Просимо перевірити всі пристрої, які забезпечуватимуть тепло у ваших будинках, пересвідчитися у справності пічного опалення. Щоб не наробити горя ні собі, ні людям, які живуть поруч», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Волинь-нова.
На адресу оперативно виїхали працівники 6 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області.
На щастя, люди не постраждали. Вогнеборці з’ясують причину пожежі.
«Закликаємо усіх дотримуватися правил пожежної безпеки. Незабаром почнеться опалювальний сезон. Просимо перевірити всі пристрої, які забезпечуватимуть тепло у ваших будинках, пересвідчитися у справності пічного опалення. Щоб не наробити горя ні собі, ні людям, які живуть поруч», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Покарали водія, який спричинив резонансну аварію на Волині
Сьогодні, 13:02
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком
Сьогодні, 13:00
У Луцькому районі – пожежа
Сьогодні, 12:42
Як виглядав би постапокаліптичний Луцьк
Сьогодні, 12:22
Медіа