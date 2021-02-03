Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери

Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.



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Білоруський пранкер вислав педагогам завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» із вимогою провести акцію до дня народження диктатора.



У Росії готуються вітати президента очільника Кремля із 71-им днем народження, який відзначатимуть 7 жовтня. Вчителі однієї з російських шкіл вирішили приєднатись до «святкових» заходів і провели урочистий флешмоб. Для цього сфотографувались з табличками, на яких замість Путіна був зображений ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера.



Інцидент стався з вчителями школи у селі Карцово в Калузькій області РФ. На світлинах та відео видно, як діти та дорослі показують зображення Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін в молодості. На плакатах також наведені цитати Бандери, хоч поруч з ними і є фрази на честь очільника Кремля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ. Під час акції використали портрет молодогой навіть не впізнали його.Про це повідомляє Главком Білоруський пранкер вислав педагогам завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» із вимогою провести акцію до дня народження диктатора.У Росії готуються вітати президента очільника Кремля із 71-им днем народження, який відзначатимуть 7 жовтня. Вчителі однієї з російських шкіл вирішили приєднатись до «святкових» заходів і провели урочистий флешмоб. Для цього сфотографувались з табличками, на яких замість Путіна був зображений ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера.Інцидент стався з вчителями школи у селі Карцово в Калузькій області РФ. На світлинах та відео видно, як діти та дорослі показують зображення Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін в молодості. На плакатах також наведені цитати Бандери, хоч поруч з ними і є фрази на честь очільника Кремля.

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