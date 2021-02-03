Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери

Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери
Російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.

Про це повідомляє Главком.

Білоруський пранкер вислав педагогам завдання нібито від регіонального відділення партії «Єдина Росія» із вимогою провести акцію до дня народження диктатора.

У Росії готуються вітати президента очільника Кремля із 71-им днем народження, який відзначатимуть 7 жовтня. Вчителі однієї з російських шкіл вирішили приєднатись до «святкових» заходів і провели урочистий флешмоб. Для цього сфотографувались з табличками, на яких замість Путіна був зображений ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера.
Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери

Інцидент стався з вчителями школи у селі Карцово в Калузькій області РФ. На світлинах та відео видно, як діти та дорослі показують зображення Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін в молодості. На плакатах також наведені цитати Бандери, хоч поруч з ними і є фрази на честь очільника Кремля.
Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери
Російські вчителі привітали Путіна портретами Бандери

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Теги: курйоз, світ
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