Вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією





Про це



Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.



"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться в повідомленні.



Також цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області рф. Дрони атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. Частково відключене електропостачання. Тривають ремонтні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим).Про це повідомили у Повітряних силах.Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА."Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться в повідомленні.Також цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області рф. Дрони атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. Частково відключене електропостачання. Тривають ремонтні роботи.

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