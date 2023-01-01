Вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією
Сьогодні, 08:52
У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим).
Про це повідомили у Повітряних силах.
Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться в повідомленні.
Також цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області рф. Дрони атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. Частково відключене електропостачання. Тривають ремонтні роботи.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться в повідомленні.
Також цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області рф. Дрони атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. Частково відключене електропостачання. Тривають ремонтні роботи.
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