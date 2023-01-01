Вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією

Вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією
У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим).

Про це повідомили у Повітряних силах.

Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться в повідомленні.

Також цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області рф. Дрони атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. Частково відключене електропостачання. Тривають ремонтні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Кількість українців, які загинули в туристичному автобусі у Венеції, зросла до дев’яти
Сьогодні, 09:02
Вночі сили ППО знищили 24 з 29 «шахедів», запущених росією
Сьогодні, 08:52
Волинян просять пообрізати дерева біля ліній електропередач
Сьогодні, 08:25
У селі біля Луцька місцеві жителі бояться ймовірного будівництва пташника. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів
Сьогодні, 09:20
Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, – Генштаб Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф
04 жовтень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула з окупації ще 19 дітей
Сьогодні, 10:15
 0
У Львові вранці спалахнула маршрутка з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Захисники знищили за минулу добу 580 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 5 жовтня
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8