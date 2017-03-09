Волинян просять пообрізати дерева біля ліній електропередач

Енергетики просять господарів пообрізати дерева поблизу електромереж, щоб зменшити масштаби аварійних пошкоджень.Про це повідомляють на сторінці ПАТ "Волиньобленерго"."Кожне третє аварійне відключення стається через падіння гілок на проводи електромереж. У результаті волиняни тимчасово лишаються без електропостачання. Хоч є простий спосіб зменшити кількість аварій – вчасно обрізати гілки. У кожного дерева є господар. Звісно, власник збирає врожай, тішиться красою дерева та його затінком у спеку. Але він ще має стежити за його станом і дотримуватися охоронних зон ліній електропередачі", - йдеться уд описі енергетиків.Також представники ПАТ "Волиньобленерго" пояснили правила обрізання дерев.Гілки мають бути на відстані не менш як 2 м від крайніх проводів повітряних ліній напругою 0,4 кВ і не менш як 10 м від проводів ліній 6–10 кВ. Такі межі прописані в «Правилах охорони електричних мереж» і діють для того, щоб уберегти людей від ураження струмом та захистити електрообладнання від аварій.Електроенергія приносить велику користь, але й вимагає грамотного ставлення і відповідальної поведінки.