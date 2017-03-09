Волинян просять пообрізати дерева біля ліній електропередач
Сьогодні, 08:25
Енергетики просять господарів пообрізати дерева поблизу електромереж, щоб зменшити масштаби аварійних пошкоджень.
Про це повідомляють на сторінці ПАТ "Волиньобленерго".
"Кожне третє аварійне відключення стається через падіння гілок на проводи електромереж. У результаті волиняни тимчасово лишаються без електропостачання. Хоч є простий спосіб зменшити кількість аварій – вчасно обрізати гілки. У кожного дерева є господар. Звісно, власник збирає врожай, тішиться красою дерева та його затінком у спеку. Але він ще має стежити за його станом і дотримуватися охоронних зон ліній електропередачі", - йдеться уд описі енергетиків.
Також представники ПАТ "Волиньобленерго" пояснили правила обрізання дерев.
Гілки мають бути на відстані не менш як 2 м від крайніх проводів повітряних ліній напругою 0,4 кВ і не менш як 10 м від проводів ліній 6–10 кВ. Такі межі прописані в «Правилах охорони електричних мереж» і діють для того, щоб уберегти людей від ураження струмом та захистити електрообладнання від аварій.
Електроенергія приносить велику користь, але й вимагає грамотного ставлення і відповідальної поведінки.
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Про це повідомляють на сторінці ПАТ "Волиньобленерго".
"Кожне третє аварійне відключення стається через падіння гілок на проводи електромереж. У результаті волиняни тимчасово лишаються без електропостачання. Хоч є простий спосіб зменшити кількість аварій – вчасно обрізати гілки. У кожного дерева є господар. Звісно, власник збирає врожай, тішиться красою дерева та його затінком у спеку. Але він ще має стежити за його станом і дотримуватися охоронних зон ліній електропередачі", - йдеться уд описі енергетиків.
Також представники ПАТ "Волиньобленерго" пояснили правила обрізання дерев.
Гілки мають бути на відстані не менш як 2 м від крайніх проводів повітряних ліній напругою 0,4 кВ і не менш як 10 м від проводів ліній 6–10 кВ. Такі межі прописані в «Правилах охорони електричних мереж» і діють для того, щоб уберегти людей від ураження струмом та захистити електрообладнання від аварій.
Електроенергія приносить велику користь, але й вимагає грамотного ставлення і відповідальної поведінки.
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