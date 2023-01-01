Як в Україні працюватимуть лікарні у випадку блекаутів

Як в Україні працюватимуть лікарні у випадку блекаутів
Міністерство охорони здоров'я забезпечило всі українські лікарні генераторами. Вони мають забезпечити роботу закладів у випадку блекаутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Кабінету міністрів України.

За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Сергій Дуброва, наразі кожна лікарня, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована із Нацслужбою здоров’я (НСЗУ), забезпечена щонайменше одним генератором. У разі блекаутів генератори дозволять забезпечити роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

"Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій та узгодили його з іншими органами влади. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично - протягом кількох секунд", - зауважив він.

Представник МОЗ заявив, що з початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади також були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію.

Раніше повідомляли, що в України є план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. В нього входить забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності". За словами глави МВС України Ігоря Клименка, це не весь перелік заходів.

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Теги: Україна, війна, зима
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